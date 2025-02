Impresaitaliana.net - Al via la Fiera del Vintage, oggi e domani al Polo Fieristico A1Expò di Caserta

delapre il calendario2025. «Diciotto edizioni rappresentano la prova provata di un evento che piace al nostro pubblico e che ad ogni edizione ci offre spunti per apportare migliorie ed integrazioni e lavoriamo quotidianamente su questi aspetti. Per quest’appuntamento, saranno presenti per la prima volta anche stand di auto e moto d’epoca per soddisfare ulteriormente le passioni dei nostri visitatori».Il presidente dell’di, il dottor Antimo Caturano, commenta il via delladelche apre il calendario2025 aldalle 10 alle 20. L’evento è alla sua 18° edizione ed ha avuto una crescita esponenziale che ha portato a consolidare una leadership riconosciuta da collezionisti ed amatori che quattro volte all’anno celebrano lamania neldi San Marco Evangelista.