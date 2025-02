Ilrestodelcarlino.it - Al via il progetto ’Cooperare per innovare’

Sostenere il rafforzamento delle attività di giovani, liberi professionisti e gruppi informali nei settori della cultura, della creatività, della sostenibilità e dell’innovazione. È questo l’obiettivo di "Cooperare per innovare", la nuova call lanciata da Confcooperative Terre d’Emilia, che conta 620 imprese associate tra le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. "Sono aree spesso caratterizzate da una forte precarietà del lavoro – spiega il presidente Matteo Caramaschi (foto) – e da fragilità nel rapporto con un mercato che non premia adeguatamente competenze e creatività". L’iniziativa vuole incentivare la nascita di percorsi imprenditoriali che diano maggiore solidità ai partecipanti. "Puntiamo ad offrire nuove opportunità di aggregazione – prosegue Caramaschi – in percorsi all’interno dei quali siano valorizzate le individualità, le attitudini e le specializzazioni, ma al contempo consentano ai giovani e ai professionisti di strutturarsi in realtà più forti ed organizzate nei rapporti con la committenza".