Lanazione.it - Al Fabbricone è tempo di Maelstrøm

MetRagazzi: oggi alle 19.30 e domani alle 17 al Teatrova in scena, uno spettacolo comico (foto) del Collettivo Baladam B-side. In scena ci sono due attori che fanno finta che la terra stia per essere inghiottita da un gigantesco buco nero, da un incommensurabilespaziale, e chiedono al pubblico di far finta insieme a loro, per creare uno spettacolo di finzione condivisa sul potere delle parole. I due attori organizzano lo spettacolo lì per lì e decidono di inserirvi ogni cosa che esiste o è esistita nell’universo, senza imporre gerarchie a immagini e concetti, senza pensare a cosa dare importanza, senza fare distinzione tra finzione e realtà, chiedendo sistematicamente la collaborazione del pubblico, che diviene folla, coro, interlocutore creativo.è dunque come una sorta di vortice velocissimo di immaginari, storie, mondi e contraddizioni.