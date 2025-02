Lortica.it - Ai Stories: Dedizioniamo!

Diciamoci la verità: la complessità non fa bene a nessuno. Non è utile. Non serve. Il tempo di capirla ed è già passata. Meglio la semplicità. Magari non sempre ci azzecca ma fai prima a cambiare rotta.La complessità è antica. È vecchia. Troppi pensieri. Troppa fatica. Troppo sudore. Qualcuno, dice, perfino puzza. E poi: quanta polvere!La semplicità la sciacqui con una doccia veloce. Un po’ di sapone e sei pronto per una nuova avventura.La complicità richiede tempo, attenzione, concentrazione. E chi li ha più! Oggi il tempo basta appena a leggere un titolo. E a volte, anche per questo, è tempo sprecato.Diciamoci la verità e diciamocela tutta: a che serve un dizionario? Tutte quelle parole! Che spreco.tutto a cominciare dal dizionario. Cancelliamole quelle parole vecchie, antiche, un po’ complesse.