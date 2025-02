Ilrestodelcarlino.it - Agroalimentare, l'Appennino è vincente

L'bolognese e in verità tutto quello dell'Emilia Romagna ha grandi qualità e sa inventarsi prodotti di nicchia per valorizzare un tessuto economico costretto a difendersi da molti disagi. Pascoli marginali, agriturismi, produzione di alimenti come marmellate, funghi, mirtilli e perfino castagne e marroni, sono elementi che visti tutti insieme confermano la capacità di impresa di coloro che vivono in montagna. Maurizio Bianchi Risponde Beppe Boni L'emiliano romagnolo ha grandi qualità da spendere per valorizzare il turismo enogastronomico che può crescere ancora. Ci sono prodotti che si trovano solo in quota, molti dei quali poco conosciuti e che invece hanno diritto a una maggiore soddisfazione. Messi tutti insieme meriterebbero di essere promossi sotto un unico marchio che richiami la montagna.