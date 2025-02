Romadailynews.it - Agricoltura: nuova protesta trattori a Roma, 23 mezzi arrivati nella Capitale

Leggi su Romadailynews.it

E’ tornata ladei. Questa mattina 23hanno sfilato lungo la via Aurelia da Torrimpietra, arrivando fino a piazza Irnerio, dove si e’ svolto un sit in. Secondo quanto si apprende, nel corso della manifestazione non si sono verificate criticita’.Agenzia Nova