"Aggressioni, Regione parte civile nei processi"

Ligurianeia carico di chi si è macchiato diai danni del personale sanitario, delle forze dell’ordine e più in generale del personale impegnato nell’espletamento di servizi pubblici. È quanto prevede la proposta di legge regionale presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale che vede primo firmatario Gianmarco Medusei. Una proposta che nasce nel solco dell’escalation disubite dagli operatori nell’espletamento dei servizi, e che vuole essere un messaggio anche di solidarietà verso chi si trova vittima di gesti violenti. La legge proposta dai meloniani in consiglio regionale prevede la costituzione didiLiguria in tutti quei procedimenti giudiziari che riguardino leai danni di operatori sociosanitari, personale del Servizio sanitario nazionale, del soccorso sanitario, del trasporto pubblico locale, così come del personale scolastico, forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco e volontari della Protezioneche sono in campo tutti i giorni per garantire soccorso e sicurezza ai cittadini e per svolgere un lavoro che permette al pubblico di usufruire legittimamente di alcuni servizi indispensabili.