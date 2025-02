Formiche.net - Africa e sicurezza italiana. Le raccomandazioni del Copasir per il Piano Mattei

Affinché illanciato dal governo Meloni abbia successo, il suo approccio “paritario e non predatorio” non può dall’esaminare “le cause profonde dell’attuale situazione in cui versa il continenteno e che affondano le loro radici in ragioni di carattere storico, acuite dai cambiamenti climatici, dalle condizioni di estrema povertà, dalle crisi alimentari, dallo spesso carente accesso all’acqua potabile, nonché da fattori quali l’instabilità politica, la presenza di regimi non democratici e spesso connotati da alti tassi di corruzione, le forti diseguaglianze sociali, il terrorismo, la penetrazione di potenze autoritarie, tutti aspetti tra loro intimamente legati”. È quanto si legge nella Relazione sulla situazione geopolitica del continenteno e sui suoi riflessi sullanazionale consegnata alle Camere questa settimana dal, il comitato parlamentare di controllo sull’operato dell’intelligence.