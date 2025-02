Ilfattoquotidiano.it - Affronta a piedi la tempesta di neve per consegnare pizze per 2 dollari di mancia. Sui social scatta la raccolta fondi: la cifra raggiunta è incredibile

Un fattorino diha camminato attraverso unadi(in un quartiere benestante) per ricevere poi solo unadi due. Ma il finale è stato inaspettato. Siamo a Brownsburg, nello Stato americano dell’Indiana. Come riportato dal New York Post circa venti giorni fa, un dipendente della Rock Star Pizza – Connor Stephanoff – è stato immortalato da un video pubblicato dal tenente Richard Craig. I fatti. Il dipendente part-time si è messo in auto sotto la, ma un incidente che ha coinvolto un autobus a causa del ghiaccio, ha bloccato la strada. Connor non si è arreso. Anzi, ha parcheggiato l’auto e ha proseguito aper circa un chilometro indossando solamente una tuta grigia, un cappello e un paio di scarpe da ginnastica. Un outfit non completamente idoneo, insomma.