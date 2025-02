Zonawrestling.net - AEW/ROH: D’ora in poi in ROH si camminerà con Elijah, per Meltzer è ufficiale la sua firma

Una nuova svolta nella carriera di(Elias in WWE) è alle porte.Il wrestler di Pittsburgh avrebbeto un contratto con Tony Khan e dovrebbe lavorare in ROH.A dare tutto per certo è Davetramite il Wrestling Observer Newsletter. Secondol’apparizione in un video con i Righteous e la partecipazione alla Jericho Cruise in un match sempre con i Righteous, sono da prendere come prove della sua(fka Elias) has signed with ROH/AEW.— WON pic.twitter.com/w1Ud6Ti6Qa— ?????? (@WrestlingCovers) February 7, 2025 Tutto ciò secondo Davefa intendere che Tony Khan nutra ancora speranza per la ROH e stia ancora cercando un programma televisivo che la possa trasmettere.invece è stato licenziato dalla WWE nel Settembre 2023 e da allora ha lottato nelle compagnie indipendenti (anche in Italia).