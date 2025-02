Zonawrestling.net - AEW: Licenziato il wrestler Bear Boulder dopo l’accusa di violenza domestica

Arriva la notizia del licenziamento da parte della AEW del(a.k.a. Beefcake) componente insieme a Bulk Bronson del tag team conosciuto come Iron Savages. I due li abbiamo visti, nell’ultimo periodo, diverse volte sia a Collision che nei tv show ROH, ma fanno parte della AEW sin dal 2020. La decisione di licenziare il, vero nome Thomas Wansaw, è stata presa a seguito del suo arresto peravvenuto a gennaio. Ecco i dettagli.Accusa diLa AEW haill’arresto per. Come riportato da Fightful Select, lo scorso 14 gennaio ilè stato arrestato in Florida condi “battery by strangulation” per aver aggredito la compagna Rainy Henderson. La donna ha chiamato il 911 e gli agenti giunti sul posto hanno constatato la presenza di ferite e segni sul suo collo.