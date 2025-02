Aeroporto l’opposizione dice no al raddoppio | Non faremo un passo indietro

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 febbrai0 2025-torna a ribadire il proprio “no” aldell’Leonardo Da Vinci, criticando apertamente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e chiedendo al sindaco Mario Baccini una presa di posizione netta sulla questione. Secondo i consiglieri, il progetto rischia di sacrificare Fiumicino sull’altare della speculazione edilizia e dello sviluppo incontrollato.Le dichiarazioni di Rocca a favore dell’ampliamento dello scalo («Non vorrei che si ricominciasse con un ‘non nel mio giardino’. È essenziale lavorare per comprendere i limiti, le condizioni e le opportunità per aprire altri scali. Mi piace l’idea di una Frosinone o a Latina, ma serve anche un mercato per sostenerlo») hanno sollevato forti perplessità tra le forze di opposizione, che accusano il presidente di non conoscere realmente le problematiche del territorio, o peggio ancora, di ignorarle deliberatamente.