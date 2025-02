Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna: rotte e voli cancellati per l’estate

, 8 febbraio 2025 – Ottoin meno, ossia otto città in meno che si potranno raggiungere dall’diquest’estate. Addio dunque ai collegamenti diretti con uno degli scali di Londra, una cittadina della Danimarca (Billund, dove ha sede Logoland), uno scalo di Parigi e Tosola in Francia, Saragozza e Santiago de Compostela in Spagna. Lo rileva, nel suo monitoraggio la pagina Facebook Vola, sempre molto informata sulle novità del Marconi. Alcuni deiche non sono stati confermati erano storici e le motivazioni sono varie: a cominciare dal problema delle nuove tasse imposte in Spagna che ha spinto Ryanair a rivedere la propria tabella di collegamenti. Londra: addio a Gatwickdi Rimini pigliatutto (in estate) Parigi, stop a Vueling Stop ai decolli per Comiso Il ritorno in Medio Oriente L’diLondra: addio a Gatwick Che Easyjet avesse deciso di abbandonaree, in particolare il collegamento con Londra Gatwick , era cosa nota.