Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus, cambio agente per l’obiettivo bianconero. Questa decisione apre a nuove possibilità: cosa succede in vista dell’estate

di RedazioneNews24perindella prossima estate per lui: le ultimeCome spiegato da Fabrizio Romano, Karimha cambiato, affidandosi all’agenzia di procuratori ROOF. Unache potrebbe mutare il futuro del giocatore del Borussia Dortmund.L’esterno non voleva cambiare aria a gennaio, ma indella prossima estate potrebbe tornare in lui l’idea di volersi trasferire. Da tenere d’occhio la situazione indei mesi di giugno e luglio, con il calciomercatoche resta sempre alla finestra.Leggi sunews24.com