Adesivi per modificare la targa: multe evitate per mesi. Cosa rischiano due automobilisti (e chi vuole imitarli)

Milano, 8 febbraio 2025 – Il primo ha cambiato solo un numero su tre. Il secondo ha modificato un’unica lettera su quattro. Uno stratagemma sufficiente, stando alle indagini, per centrare l’obiettivo dichiarato: eludere i controlli a distanza delle telecamere e dribblare così legenerate dai passaggi non autorizzati nelle zone a traffico limitato o dall’alta velocità nelle arterie cittadine presidiate da autovelox. Il processo È l’accusa di cui dovranno rispondere due conducenti, a processo per falsificazione delle targhe dei rispettivi veicoli dopo le indagini degli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli: l’udienza è in programma lunedì. In vista di quella scadenza, due giorni fa la Giunta Sala ha disposto la costituzione di parte civile di Palazzo Marino “per la tutela dei danni, anche all’immagine, arrecati al Comune di Milano dagli imputati”.