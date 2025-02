Rompipallone.it - Addio Leao: il Barça ha pochi soldi, si lavora allo scambio

Leggi su Rompipallone.it

Si fa di nuovo delicata la situazione dial Milan, l’torna una eventualità concreta: la maxi operazione di mercato che può decollare con gli spagnoliIl calciomercato di gennaio ci ha restituito un Milan molto diverso nella composizione della rosa, viste le tante operazioni compiute soprattutto nelle ultimissime ore. Una piccola rivoluzione che però potrebbe essere soltanto all’inizio e vivere un nuovo capitolo clamoroso da qui a qualche mese, con il ritorno delle speculazioni sul possibiledi Rafa.L’attaccante portoghese continua ad accendersi troppo a corrente alternata e la sua discontinuità in campo è stata notata anche dal nuovo allenatore Sergio Conceicao. Che dopo Milan-Roma di Coppa Italia lo ha bacchettato, invitandolo a essere più partecipe in squadra. In questi giorni, evidentemente, le risposte avute dal giocatore non lo hanno soddisfatto.