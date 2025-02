Addio a Tony Roberts spalla di Allen

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.15 E' morto l'attore staunitense,noto soprattutto per aver fatto daa Woodyin 6 film, tra cui "Io e Annie",vincitore di 4 Oscar. Aveva 85 anni.E' morto per complicazioni dovute a un tumore al polmone. Nato a New York da famiglia ebraica,ha avuto una lunga carriera a Broadway,dal 1961 al 2009.Ha incontratonel 1966 e ha recitato con lui in Provaci ancora Sam,Io e Annie,Stardust Memories,Hanna e le sue sorelle, Radio Days. Ha lavorato anche con Lumet, in Serpico e Dimmi quello che vuoi.