Tutto.tv - Addio a Tony Roberts: icona del cinema e teatro

Leggi su Tutto.tv

, un volto familiare e amato nel mondo dele del, ci ha lasciati all’età di 85 anni. Conosciuto per la sua collaborazione con Woody Allen,è stato una figura di spicco sia a Broadway che sul grande schermo. Scopriamo insieme il percorso di questo talentuoso attore che ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza scenica unica. Un caratterista di successonon era solo un attore, ma una vera e propria istituzione nel mondo dello spettacolo. La sua carriera teatrale iniziò nel 1961 e si estese fino al 2009, durante la quale recitò in ben 23 spettacoli a Broadway. Tra i titoli più celebri ricordiamo “A piedi nudi nel parco“, dove sostituì niente meno che Robert Redford, e “Victor/Victoria“. La sua abilità nel trasformarsi in personaggi vivaci e sicuri di sé lo rese perfetto per le commedie musicali – un genere che padroneggiava con naturalezza.