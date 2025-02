Thesocialpost.it - Addio a Tony Roberts, attore di Woody Allen Tony reso famoso dal film “Io e Annie”

NEW YORK – È morto a 85 annidi cinema e teatro noto per i suoi ruoli neidisi è spento venerdì a New York e la notizia è stata confermata dalla figlia, Nicole Burley. Caratterista di talento, aveva costruito una carriera tra Broadway e il grande schermo, diventando una presenza fissa nelle commedieiane.si avvicinò al mondo dello spettacolo fin da bambino, grazie agli spettacoli radiofonici, e studiò recitazione a Manhattan e in Illinois. Il debutto a Broadway arrivò nel 1962, ma la svolta nella sua carriera fu la collaborazione con, iniziata con la produzione teatrale di Provaci ancora, Sam, poi adattata per il cinema nel 1972.Neidiinterpretò spesso personaggi tranquilli e affabili, in contrasto con i protagonisti nevrotici impersonati dal regista.