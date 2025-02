Lanazione.it - Addio a Michele storico titolare de “Il Frutteto“

Leggi su Lanazione.it

La comunità barghigiana è rimasta profondamente colpita ed addolorata dalla prematura scomparsa del commercianteCavani. Aveva solo 56 anni ed un male incurabile se l’è portato via troppo presto.era del paese Mologno e per Mologno negli anni ha fatto tanto soprattutto nell’ambito delle attività del suo comitato paesano. Ma da tutti è conosciuto soprattutto per il suo negozio “Il“ di via Pascoli a Barga che, sempre con le migliori primizie del mercato, nel 2023 aveva festeggiato i suoi trenta anni di attività. Il primo gennaio 1993 apriva i battenti, dopo che l’attività era stata rilevata nel dicembre 1992. Un negozio dalla lunga storia e che tanta storia ha compiuto insieme a; sempre presente per il suo lavoro, sempre presente anche per la comunità. Un negozio di frutta e verdura dove la qualità è sempre venuta prima di tutto e dove, quando possibile, si trovano i prodotti a chilometro zero.