Chietitoday.it - Addio a Gianfranco Ferrone, storico titolare della Vama Alfa Romeo di Chieti

Leggi su Chietitoday.it

Si è spento all’età di 78 anniconcessionariadi, figura molto conosciuta e stimata in città.La sua passione per i motori lo aveva reso un punto di riferimento non solo per il suo impegno professionale, ma anche per il suo.