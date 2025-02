Isaechia.it - Adam Brody vince il Critic’s Choice Award per Nobody Wants This e dedica delle dolcissime parole alla moglie Leighton Meester (Video)

Dopo essere stati rimandati diverse volte a causa degli incendi che nelle scorse settimane hanno devastato la città di Los Angeles, ieri si sono tenuti finalmente i tanto attesi Criticss.La manifestazione, giuntasua trentesima edizione e condotta da Chelsea Handler, ha visto trionfare Wicked, Emilia Perez e The Subastance, che si sono portati a casa ben tre premi ciascuno, mentre per quanto riguarda le serie tv, a dominare con quattro vittorie è stato Shogun.Il riconoscimento come Miglior Film è andato ad Anora, il lungometraggio che partiva da sette candidature, ma chefine ha ottenuto “solo” una statuetta.Il premio come miglior attrice è andato a Demi Moore, mentre quello come Miglior attore è stato conquistato da Adrien, invece, ha vinto il riconoscimento con miglior attore in una commedia per il film