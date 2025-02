Vanityfair.it - Adam Brody trionfa ai Critics Choice Awards: il bacio e la dedica alla moglie Leighton Meester

L’attore americano si è aggiudicato il premio come miglior attore in una serie commedia grazie a Nobody Wants This: dal palco ha ringraziato la dolce metà, suo compagna di vita da oltre dieci anni. Poi la tenerezza a riflettori spenti, ripresa da un cellulare e già virale sui social