Dayitalianews.com - Acireale, minore senza patente, positivo alla cannabis, ha un incidente con lo scooter che risultava rubato

La Polizia di Stato ha denunciato unnne diper ricettazione di uno, dopo che il giovane era rimasto coinvolto in unstradale fra via Vittorio Emanuele II e via Gangi, nel centro cittadino.Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando il, sprovvisto di, ha perso il controllo dellodopo un impatto contro un’auto il cui conducente ha omesso di fermarsi allo “stop”.In quell’occasione, il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ambulanza in Ospedale avendo riportato importanti lesioni ad una gamba.Gli agenti del Commissariato acese hanno ricostruito la dinamica dell’e hanno avuto modo di accertare come loin uso al giovane fosse provento di un furto.Dagli approfondimenti investigativi, sono emersi ulteriori elementi relativipositività ai cannabinoidi del giovane al momento dell’, così come hanno confermato gli esami tossicologici compiuti, come da prassi, nel caso dicon feriti.