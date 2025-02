Internews24.com - Acerbi Inter, il difensore finalmente pronto al rientro da titolare? Le probabili scelte

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilalda? Lein vista del match di lunedi contro la FiorentinaCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di lunedì sera trae Fiorentina:VERSOFIORENTINA– «Dalla Fiorentina alla Fiorentina, l’ha messo già nel mirino il prossimo turno, che passerà da un altro faccia a faccia con i viola di Palladino nel posticipo di lunedì sera a San Siro. I nerazzurri si sono ritrovati ieri mattina ad Appiano: seduta personalizzata per Dimarco e Correa. L’argentino è alle prese con il problema al polpaccio che lo tiene fermo da gennaio, mentre l’esterno azzurro è ancora debilitato dall’attacco febbrile che lo aveva colpito nelle scorse ore (a Firenze, dove è subentrato a partita in corso, non era al meglio).