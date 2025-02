Lanazione.it - Accoltella la giovane compagna e tenta di uccidersi. Rufina sconvolta dall’omicidio di Eleonora

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 8 febbraio 2025 –è un comune sconvolto. Nelle prime ore di un’uggiosa mattinata di febbraio il risveglio della piccola comunità in provincia di Firenze è oltremodo drammatico. Unadonna,Guidi, mamma da appena un anno e mezzo, è stata uccisa dal compagno, Lorenzo Innocenti, che poi hato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra. La, 34 anni, è statata in casa dal convivente che si è poi lanciato da una finestra dell’appartamento, al secondo piano della palazzina in cui vivevano. L’omicidio è avvenuto con il figlio della coppia presente nell’appartamento, in via Cesare Pavese. Al momento ’Ilsarebbe in condizioni molto gravi ed è stato trasferito con l’elisoccorso regionale Pegaso all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.