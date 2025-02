Lanazione.it - Abbattimenti di alberi pericolosi, nuovi tagli a Montecatini

Terme, 8 gennaio 2025 – È stato effettuato l’abbattimento dei pini di viale Verdi davanti al Palazzo del Turismo (ex Apt), ed è stato programmato un prolungamento dell’attività che riguarda anche altre alberature. La decisione è stata presa in conseguenza al completamento anticipato delle perizie sulle piante di viale Bustichini e viale Adua. Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione dei professionisti incaricati, è stato possibile individuare altri quattro pini da abbattere per preservare la pubblica incolumità. Giovedì 6 e venerdì 7 è stato effettuato abbattimento dei tre pini in viale Verdi. La notte tra lunedì 10 e martedì 11 ci sarà ilo del pino all’incrocio davanti il Minigolf. Da mercoledì 12 è in programma l’abbattimento delle quattro piante, due in viale Bustichini e due in viale Adua, individuate come pericolose.