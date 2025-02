Ilrestodelcarlino.it - A tre anni dalla tragedia una giornata di riflessione

In occasione del terzoversario della morte di Giuseppe Lenoci, la Flc Cgil (Federazione lavoratori della conoscenza), organizza per il prossimo 14 febbraio, un doppio appuntamento che si terrà a Fermo, sul tema della ‘scuola sicura per tutti gli studenti e tutte le studentesse’. Era la mattina del giorno di San Valentino del 2022, quando Giuseppe Lenoci di Monte Urano, a 16, esce di casa con il suo zainetto per raggiungere un’azienda di termoidraulica dove stava svolgendo lo stage da studente della scuola professionale Artigianelli. Da qui, il ragazzo dopo essere salito nel furgone aziendale condotto da un operaio, è morto in un incidente stradale avvenuto a Serra Dé Conti, in provincia di Ancona, a circa 120 chilometri di distanzasede aziendale. "Il prossimo 14 febbraio – anticipa il segretario generale della Flc Cgil di Ascoli Piceno Fermo, Enzo Di Vita – ricorrerà il terzoversario della morte di Giuseppe Lenoci, lo studente sedicenne di Monte Urano morto durante un tirocinio formativo di Pcto".