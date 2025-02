Ilgiorno.it - A Sesto droga, liti e pregiudicati. Il questore sospende per 15 giorni la licenza al bar Hemingway

Leggi su Ilgiorno.it

Clienti trovati in possesso diall’interno del locale e tredegenerate in aggressioni fisiche in pochi mesi: per questo ildi Milano, Bruno Megale, ha deciso dire per 15laal bardiSan Giovanni. Il locale – fa sapere la questura in una nota – era già stato destinatario di un decreto di sospensione dellaa marzo 2023 per lo stesso genere di problemi. Il provvedimento è stato notificato al titolare dagli agenti del commissariato diSan Giovanni in questi. Il primo degli episodi che hanno fatto scattare la sospensione risale allo scorso giugno, quando i poliziotti, durante dei controlli nel locale, hanno denunciato due clienti trovati in possesso di. A settembre, poi, gli agenti sono intervenuti per un’aggressione, iniziata all’interno e degenerata fuori dal locale.