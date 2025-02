Amica.it - A Sanremo 2025, Simone Cristicchi spiega il significato di “Quando sarai piccola”

(askanews) –è in gara al 75° Festival dicon il brano Quandopiccola, che sarà contenuto in Dalle tenebre alla luce (Dueffel Music/ADA Music Italy), la speciale edizione dell’ultimo album in uscita il 14 febbraio in digitale, cd e vinile. Veterano del Festival,è un poeta e un cantautore di razza che arriva sul palco dell’Ariston in modi dirompente.«lo vivo con grande tranquillità, con grande serenità, ma anche con pronto a stupirmi anche, che possa succedere qualcosa di meraviglioso, al di là del discorso della gara o del piazzamento, diciamo, nella finale. La cosa che mi conforta è che Carlo Conti mi dà la possibilità di comunicare con milioni di persone una tematica che è una bomba ad orologeria, nel senso che spero possa essere capace di scoperchiare una pentola chiusa e l’emotività di questa umanità di oggi che è molto compressa.