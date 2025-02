Anteprima24.it - A Napoli turista spagnolo accoltellato alla gamba

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 26 anni, la scorsa notte a, è stato. Uno sconosciuto, per motivi ancora non chiari, lo avrebbe colpitosinistra con un coltello. Il 26enne è stato portato all’ospedale Pellegrini e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Centro per chiarire la dinamica.Il ferimento del, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, si sarebbe verificato in Vico lungo San Matteo incrocio via Tre porte a Toledo. Al momento non si sa cosa ha fatto scattare l’aggressione che sarebbe avvenuta poco prima delle tre della scorsa notte.L'articolo Aproviene da Anteprima24.it.