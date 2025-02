A Madrid raduno ‘Mega’ Vox | Compagni d’arme per rivoluzione buon senso

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 feb. (askanews) – “Cerchiamod’armi per ladelche sta trionfando in tutto il mondo”. Così, con un post sul profilo X di Vox, il partito spagnolo guidato da Santiago Abascal, che ospita ala kermesse dei patrioti europei per il Mega, ‘Make Europe great again’, rilanciato da Elon Musk ancora ieri sul ‘suo’ social. “Il presidente nazionale di Vox diventa il grande anfitrione del Summit”, si legge. Ala kermesse si svolge in una grande sala da 2 mila posti con illuminazione da discoteca, tra fasci di luce fredda su sfondo blu, 248 giornalisti accreditati e 93 cineoperatori, magliette bianche con la cattedrale dell’Almudena die la scritta ‘Hacer Europa grande otra vez’, cappellini, braccialetti con la scritta patriots.eu ma i colori della Spagna (rosso-giallo-rosso).