Secoloditalia.it - A Madrid l’ondata dei Patrioti europei, al via la seconda giornata di Mega. Sul palco Le Pen, Orban e Salvini

Leggi su Secoloditalia.it

Al via laclou della kermesse deiriuniti, ospiti di Vox, il partito della destra nazionalista spagnola fondato da Santiago Abascal. Il summit, in un hotel-centro conferenze nei pressi dell’aeroporto di Barajas, si svolge all’insegna della costruzione di un’altra Europa. Il progetto è contenuto chiaramente nello slogan“Make Europe Great Again”, traslato dal Maga di Trump, e rilanciato su X da Elon Musk facendo impazzire la sinistra italiana che grida all’inaccettabile intromissioni nelle faccende europee. Il patron di Tesla non sarà presente.Ala kermesse deiLa delegazione più numerosa è quella la dei francesi del Rassemblement national di Marine Le Pen, che ieri è volata a. Presenti i big dei partiti, oltre al padrone di casa Abascal e Le Pen, anche il premier ungherese Viktore il vicepremier italiano Matteo