A Hong Kong c' è un ristorante che ha fatto amare la trippa fritta e il midollo a tutti

Chi l'avrebbe mai detto che aavrebbero amato la? E che si sarebbero messi in fila per le tagliatelle con le rigaglie di pollo e ilalla brace? E invece in una delle capitali mondiali della ristorazione, la città dei ristoranti stellaridesign e fine dining d'autore, le persone hanno cominciato a scoprire e apprezzare la cucina rustica italiana, quella del quinto quarto e dei piatti di una volta, che spesso si fatica a trovare anche qui da noi, soprattutto fatta con cura, precisione, a tecnica come accade da Testina. Non è un caso: Testina è lo spin off orientale di, da circa 10 anni the place to be meneghino dove Diego Rossi - cantore della cucina casual e senza fronzoli e capace di scrivere una nuova tradizione italiana - ha conquistato un pubblico a suon di lumache, cotechino, tartare di cavallo (insieme a una robusta scelta di verdure buonissime) e poi quel famoso vitello tonnato che è ormai un marchio di fabbrica e che ha definito un nuovo paradigma per il piatto.