Fanpage.it - A Gaza liberati altri tre ostaggi israeliani: nuovo show sul palco di Hamas davanti alla folla dei miliziani

Leggi su Fanpage.it

trenell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco trae Israele dello scorso 19 gennaio. Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami sono stati consegnatiCroce Rossa dopo un brevesulrealizzato dai. In cambio Tel Aviv rilascerà 183 detenuti palestinesi.