A Gaza liberati altri tre ostaggi israeliani | ancora uno show sul palco di Hamas

Sulallestito da, i tresono stati mostrati al pubblico, circondati da uomini armati e con il volto coperto. Come riportato dalla BBC, ai tresono state poste alcune domande, ma le loro risposte non sono chiaramente udibili. In mano stringevano quello che sembra essere un “certificato di prigionia”. Alle loro spalle, un grande cartello con scritte in arabo, ebraico e inglese recitava: “Noi siamo il diluvio, la guerra è il giorno dopo”, un apparente messaggio diretto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa settimana, Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero preso il controllo dise i suoi residenti fossero stati trasferiti altrove, riporta il Times of Israel.I tresono stati successivamente consegnati alla Croce Rossa e portati fuori dalla Striscia disotto la scorta delle forze armate israeliane (Idf).