A Fiumicino La Passeggiata del Ricordo | svelata la targa dedicata ai martiri delle foibe

, 8 febbraio 2025 – La città diha intitolato l’ultimo tratto del Molo nord, alla fine di via Torre Clementina, ai. Una “del“, per non dimenticare le vittime di uno degli episodi più drammatici della storia del nostro Paese, troppo spesso trascurato.Il sindaco, Mario Baccini ha svelato lacommemorativa alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, dagli assessori Federica Poggio e Vincenzo D’Intino, dei consiglieri comunali presenti.Il Primo Cittadino ha poi percorso insieme, alle autorità civili, militari, religiose e ai molti cittadini presenti, il tragitto lungo il quale sono state restaurate cinque panchine commemorative. Ognunaa un simbolo importante di questa tragica vicenda storica: una a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana catturata dai partigiani jugoslavi, brutalmente torturata e infine gettata in una foiba; le altre sedute sono state dedicate alla penisola Istriana, alla città di Fiume – oggi Rijeka- e alla Dalmazia.