Oasport.it - A che ora Simone Deromedis oggi nello skicross di Val di Fassa: programma, tv, streaming, avversari in batteria

Un appuntamento da non perdere. Alle 12:00 di, sabato 8 febbraio, si svolgerà la prima gara valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, in scena per la prima volta sulle nevi della Val di. Si tratta di una prova di fondamentale importanza per, motivato a non sbagliare davanti al pubblico di casa.Non sarà una competizione come le altre per il nativo di Trento, il quale affronterà glicon il peso e con la responsabilità di essere al comando della classifica generale con 530 punti, conservando un vantaggio di 15 lunghezze rispetto al tedesco Florian Wilmsmann, secondo a quota 515. Terzo, ma non per questo meno pericoloso, Youri Duplessis Kergomard (485) che, però, non sarà della partita in gara-2 a causa di una sessione di qualifica molto complicata.