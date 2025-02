Oasport.it - A che ora partono Paris e Casse oggi nella terza prova di discesa ai Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

Laed ultimacronometrata dellalibera maschile di Saalbach (Austria), valida per i2025 di sci alpino, andrà in scena sabato 8 febbraio: l’azione scatterà alle ore 09.30 e saranno al via 63 atleti in rappresentanza di 22 Paesi.LA DIRETTA LIVE DELLADIMASCHILE DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30Saranno cinque gli azzurri al via: salvo ritardi, Florian Schieder con l’1 partirà alle 09.30, Dominikcol 10 alle 09.42, Mattiacol 16 alle 09.48, Christof Innerhofer col 22 alle 09.54, Giovanni Franzoni col 39 alle 10.11.Per laed ultimacronometrata dellamaschile di Saalbach (Austria), valida per i2025 di sci alpino non ci sarà la diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.