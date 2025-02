Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nella discesa dei Mondiali: n. di pettorale, tv, programma esatto

sarà tra le quattro azzurre al via dellalibera femminile che sabato 8 febbraio, a Saalbach (Austria), sarà valida per i2025 di sci alpino: la gara scatterà alle 11.30 ed avrà al cancelletto dinza 33 atlete in rappresentanza di 16 Paesi.LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA PROVA DIMASCHILE DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto il numero 14 e, dato che l’intervallo dinza tra l’1 ed il 15 è di 2’45”, la sciatrice italiana scatterà alle ore 12.05.45.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer la gara dei2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.