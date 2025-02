Oasport.it - A che ora Jacobs oggi a New York: dove vederlo in tv, programma, avversari, streaming

sabato 8 febbraio va in scena la sesta tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo a New(USA) e l’Italia attende la seconda uscita stagionale di Marcell: dopo il debutto sottotono di sei giorni fa a Boston, il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 cercherà un pronto riscatto nella Grande Mela,correrà i 60 metri inalle ore 22.22 italiane (finale secca, non sono previste le batterie).Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore vuole lasciarsi alle spalle l’opaca prestazione dell’esordio (6.69 nel turno preliminare e 6.63 nell’atto conclusivo, a cui venne ammesso da ripescato). Il velocista lombardo deve assolutamente compiere un passo in avanti quando manca meno di un mese agli Europei Indoor, previsti ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.