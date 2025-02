Anteprima24.it - A Casal di Principe panificio nel bene confiscato alla camorra

Tempo di lettura: 2 minutiDall’impegno sociale all’inserimento socio lavorativo: è questo l’obiettivo del laboratorio di pasticceria e panificazione inaugurato adi(Caserta), in ungestito da Fondazione don Calabria per il Sociale. Il laboratorio sfornerà prodotti “Cotti in Fragranza”, marchio nato nel 2016 in Sicilia all’interno dell’IPM Malaspina di Palermo e che poi ha ampliato la sua produzione adi.“Il nostro obiettivo – spiega Lucia Lauro, Project manager delle start up innovative Fondazione Don Calabria per il sociale – è la crescita personale e professionale dei ragazzi coinvolti, e per far questo anche il nuovo laboratorio deve essere connesso con le reti del territorio, avere una proposta di prodotti di qualità e una sua identità. Il progetto Cotti in Fragranza si amplia puntandosostenibilità e al coinvolgimento di nuovi compagni di viaggio”.