Quotidiano.net - A 7 anni va a scuola da sola: "Mamma non si alza più". La donna era morta in casa

A settela morte assomiglia troppo al sonno per capire la differenza. A setteunanon può morire, se resta coricata e non risponde è perché dorme. E comunque, anche se non si, bisogna andare a. Questo fanno i bravi bambini. Prendono la cartella e confermano a se stessi che il mondo è ancora tutto intero mettendo un passo dietro l’altro come tutti i giorni, sulla strada di sempre. Solo che oggi lei non c’è e la mano piccola senza la mano grande da stringere diventa un pugno piantato in tasca. Solo che fa freddo senza il giubbotto, non si può pensare proprio a tutto. Il trolley con dentro libri e pastelli colorati, la merenda, guardare a sinistra e a destra prima di attraversare, non parlare con gli sconosciuti. Quante cose da ricordare. Ma che bello raccontarle a lei più tardi, quando si sarà svegliata e potrà dire amore mio, oggi sei diventata grande.