Udinetoday.it - 150 coppie di udinesi festeggiate per i loro lunghi matrimoni

Leggi su Udinetoday.it

Giornata di festa per circa 150che oggi hanno celebrato lenozze d’oro, di diamante e di titanio al Palamostre, per il secondo appuntamento “Una vita insieme”, organizzato dal Comune di Udine in occasione di San Valentino. Un teatro gremito ha accolto prima i saluti.