12 anni Paola Laura Pausini la figlia diventa grande | tutti colpiti dalla somiglianza incredibile

Leggi su Caffeinamagazine.it

e Paolo Carta, lacompie già 12. Sembra ieri che era una bimba piccola e invece l’8 febbraio è entrata ufficialmente nell’adolescenza. Sarà più indipendente, ma dalle parole della sua famosa mamma rilasciata in un’intervista al settimanale Gente un paio difa l’autonomia non le è mai mancata.“Ha una visione di sé che non la spaventa – raccontavaal magazine – Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca”. ‘Mamma, ma se il martedì ho ginnastica artistica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me?’, questa indipendenza mi atterrisce. Io sono riuscita a ‘stare con me, pienamente e felicemente, solo quando ero incinta e aspettavo lei, figurati”.