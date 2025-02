Bergamonews.it - ? LIVE! Verona-Atalanta 0-2: doppietta di Retegui in cinque minuti (25?)

0-2Marcatori: 21?, 25?(3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. A disp. Perilli, Berardi, Okou, Faraoni, Valentini, Dawidowicz, Oyegoke, Lazovic, Kastanos, Cissé, Ajayi, Lambourde. All. Zanetti(3-4-3): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic,, De Ketelaere. A disp. Rossi, Vismara, Toloi, Obric, Bellanova, Palestra, Ruggeri, Cassa, Sulemana, Pasalic, Brescianini, Vlahovic. All. GasperiniArbitro: SozzaAmmoniti: Niasse (15?) per gioco falloso.Espulsi: –Note: –Gli aggiornamenti in diretta34? – Sortita offensiva di Posch, che ci prova col destro dentro l’area: para Montipò.31? – Sarr crea problemi alla difesa nerazzurra, Suslov e Niasse mancano la conclusione da ottima posizione.