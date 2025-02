Ilrestodelcarlino.it - Zocca in festa per il compleanno di Vasco Rossi: la rockstar oggi compie 73 anni

(Modena), 7 febbraio 2025 –73. E domani seralo festeggerà con un evento targatoFan Club che si svolge nel mitico BiBap, dove, durante le vacanze estive, il rocker si ritrova con gli amici del paese per la partita a carte e dove centinaia di fan lo attendono per avere l’autografo e fare un selfie. Dalle 23 sar musica live con Una canzone per. -tributo adi Cristian Cicci Bagnoli, Salvatore bazzarelli, Luca Grabby e Max Baldaccini Drummer. Seguirà un dj set clamoroso con Guido Cavalloro. FOTO M. BARBAGLIA - 07/06/2024 MILANO,IN CONCERTO ALLO STADI DI SAN SIRO L’entrata è gratuita con tesserafan club 2025. Ci sarà possibilità di tesseramento sul posto. Come sempre, sono attesi tanti fan. Il tam tam sui social è attivo da giorni e i preparativi per l’accoglienza sono alla fase finale.