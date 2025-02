Inter-news.it - Zielinski in campo in Inter-Fiorentina? Opzione reale per ovviare a un problema

Leggi su Inter-news.it

Piotrnon è entrato innel match perso dall’contro lacon il punteggio di 0-3. Il centrocampista polacco potrebbe rappresentare una scelta volta aa undel centronerazzurro.IL PUNTO – Piotrnon ha fatto il suo ingresso in, match vinto dai toscani per 3-0. Il polacco aveva, invece, disputato un’ottima partita contro il Milan, in occasione dell’1-1 con cui i nerazzurri hanno evitato di rimediare la terza sconfitta consecutiva contro i rossoneri. La sua assenza contro la viola, giustificata dall’esigenza di inserire i titolarissimi, che avevano iniziato il match dalla panchina, e i calciatori offensivi, potrebbe non ripetersi in occasione del remake del confronto con i toscani di lunedì 10 febbraio.e un’utilità per l’contro laVALORE AGGIUNTO – La presenza dicontro lapotrebbe assolvere a più obiettivi: innanzitutto, quello di sostituire un Hakan Calhanoglu apparso non ancora al meglio dopo essere tornato dall’infortunio rimediato a inizio anno; in secondo luogo, quello di contribuire alla crescita di Zielou sotto il profilo della quantità, componente fondamentale per un buon regista.