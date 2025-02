Tpi.it - Zelig 2025: anticipazioni (cast, comici e ospiti) de “il meglio di”

Leggi su Tpi.it

) de “ildi”Questa sera, venerdì 7 febbraio, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ildi, la nuova edizione (la 22esima) dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma, targato Mediaset, è pronto a far divertire il pubblico da casa con i suoiche porteranno sul palco siparietti e sketch. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.)Trentasi alternano sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Tra gli storici: Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.