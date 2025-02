Internews24.com - Zanotti Inter, l’esterno destro è un rimpianto nerazzurro? I numeri del classe 2003

di Redazionefa faville al Lugano: gli incredibilidell’exin SvizzeraTutto l’ambientepensava che il futuro di Mattiafosse simile a quello di Federico Dimarco, con esperienze in prestito e un ritorno alla squadra da riserva dietro ai titolari. Tuttavia, l’ha optato per una strada diversa: nell’estate scorsa, il terzinoè stato trasferito in Svizzera al Lugano per 2,6 milioni di euro, con inoltre una significativa percentuale sulla futura rivendita, senza mantenere alcuna opzione di riacquisto.Secondo Tuttomercatoweb, questa decisione si sta rivelando errata nel tempo. Nella stagione in corso, in cui il Lugano è in corsa per un titolo storico,sta collezionando statistiche notevoli: ha segnato due gol e fornito otto assist finora, giocando come terzinoin una difesa a quattro (anziché come quinto).